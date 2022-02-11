Дружина Романа Сасанчина набила тату на півруки

Іванна захотіла змін у зовнішності.

Дружина українського співака, переможця "Голосу.Діти" та "Голос країни-10" Романа Сасанчина Іванна наважилася на зміни у своєму тілі.

Протягом дня Роман інтригував прихильників, що на його кохану чекають зміни, які будуть просто "вибухом мозку". "Друзі, куди ми зараз їдемо з Іванкою… Ви собі навіть не уявляєте. Мама моя як дізнається, вона мене заб'є, напевно. Але, сподіваюся, цього не станеться", - сказав Сасанчин.

Трохи пізніше у сторіз своєї сторінки в Instagram артист запостив відео з тату-салону, на якому його дружині роблять татуювання на зап'ястку.

instagram.com/annavi_i

Наразі Іванна повністю не показала малюнок, однак на деяких кадрах видно, що це зображення рук, пальці яких схрещені між собою.

instagram.com/annavi_i

instagram.com/annavi_i

instagram.com/annavi_i

Втім, кохана Сасанчина заінтригувала, що тату – це не ті зміни, про які вона говорила. Що далі на шанувальників пари чекає справжня несподіванка.

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