Дружина Романа Сасанчина набила тату на півруки

Іванна захотіла змін у зовнішності.
Дружина українського співака, переможця "Голосу.Діти" та "Голос країни-10" Романа Сасанчина Іванна наважилася на зміни у своєму тілі.
Протягом дня Роман інтригував прихильників, що на його кохану чекають зміни, які будуть просто "вибухом мозку". "Друзі, куди ми зараз їдемо з Іванкою… Ви собі навіть не уявляєте. Мама моя як дізнається, вона мене заб'є, напевно. Але, сподіваюся, цього не станеться", - сказав Сасанчин.
Трохи пізніше у сторіз своєї сторінки в Instagram артист запостив відео з тату-салону, на якому його дружині роблять татуювання на зап'ястку.
Наразі Іванна повністю не показала малюнок, однак на деяких кадрах видно, що це зображення рук, пальці яких схрещені між собою.
Втім, кохана Сасанчина заінтригувала, що тату – це не ті зміни, про які вона говорила. Що далі на шанувальників пари чекає справжня несподіванка.
Читайте також: