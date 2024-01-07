Лилия Ребрик вместе с дочерью удивила их хобби: "Шок-контент"

Артистка поделилась, как с пользой использует время в поезде.

Украинская телеведущая Лилия Ребрик вместе со старшей дочерью Дианой ошеломила занятием, с помощью которого они решили скоротать время в поезде.

Так, знаменитость в своем фотоблоге рассказала, что вместе с мужем и детьми уехала от родителей из Черновцов обратно в Киев. И поделилась фото из перрона в момент прощания с мамой и папой.

Лилия Ребрик с семьей / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Уже в пути знаменитость застали за интересным занятием. Так, в поезде Лилия решила не тратить время зря. И показала, как в дороге вяжет одежду. Как оказалось, такое же хобби есть и у ее старшей дочери. И так они одновременно на разных полочках купе занимались любимым занятием.

Лилия Ребрик с дочерью / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Дочь Лилии Ребрик / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

"Шок-контент", - в шутку написала ведущая.

Ведущая не рассказала, что она запланировала связать. А вот дочь Ребрик за время поездки домой успела связать пару гетров.

Лилия Ребрик / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Дочь Лилии Ребрик / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

"Девочки такие девочки", - подписала кадр Лилия.

Напомним, ведущая Лилия Ребрик и ее муж, хореограф Андрей Дикий, уехали на несколько дней в Черновцы. Там они встретились с родителями ведущей и сделали несколько редких семейных фото. Также знаменитость пожаловалась на свое эмоциональное состояние.

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