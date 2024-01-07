Лілія Ребрик разом з донькою здивувала їхнім хобі: "Шок-контент"

Артистка поділилася, як з користю використовує час у потягу.
Українська телеведуча Лілія Ребрик разом зі старшою донькою Діаною приголомшила заняттям, яким вони вирішили згаяти час у потягу.
Так, знаменитість у своєму фотоблогу розповіла, що разом з чоловіком і дітьми поїхала від батьків з Чернівців назад до Києва. І поділилася фото з перону у момент прощання з мамою й татом.
Вже у дорозі знаменитість застали за цікавим заняттям. Так, у потягу Лілія вирішила не витрачати час даремно. І показала, як під час їзди в залізниці в'яже одяг. Як виявилося, таке ж хобі має і її старша донька. Тож, вони одночасно на різних поличках купе займалися улюбленим заняттям.
"Шок-контент", - жартома написала ведуча.
Ведуча не розповіла, що саме вона запланувала зв'язати. А ось донька Ребрик за час поїздки додому встигла зв'язати пару гетрів.
"Дівчата такі дівчата", - підписала кадр Лілія.
Нагадаємо, ведуча Лілія Ребрик і її чоловік, хореограф Андрій Дикий, поїхали на декілька днів до Чернівців. Там вони зустрілися з батьками ведучої й зробили декілька рідкісних родинних фото. Також знаменитість пожалілася на свій емоційний стан.
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