Максим Галкин во время концерта в Дубае громко произнес "Героям слава"

Российский юморист Максим Галкин 4 января отыграл концерт в Дубае, где громко произнес "Героям слава".

Во время своего выступления комик начал рассказывать залу, что его просили быть во время выступления нейтральным и "вне политики". Галкин риторически ответил, что не может так поступить.

"Меня попросили быть нейтральным. Как я могу быть нейтральным?" — сказал шоумен.

Во время этих слов Галкина кто из присутствующих в зале выкрикнул "Слава Украине!". Юморист, в свою очередь, в микрофон четко ответил на поздравление "Героям слава".

Между тем певец Валерий Меладзе не такой смелый и решителен. Первого января у музыканта был корпоратив в Дубае, где тот тоже ответил "Героям славы". Правда, сделал это Меладзе тихо, после чего сказал "тшш" и добавил, что "вечер вне политики". Однако видео, где исполнитель говорит "Героям слава", успело разлететься по Сети.

В России Меладзе активно начали критиковать и даже заговорили о том, чтобы лишить его гражданства. Поэтому певец поспешил оправдаться за свои "неоднозначные" слова и заговорил о "братских народах" и "конфликтах" между ними.

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