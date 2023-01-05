Максим Галкін під час концерту у Дубаї гучно промовив "Героям слава"

Російський гуморист Максим Галкін 4 січня відіграв концерт у Дубаї, де гучно промовив "Героям слава".

Під час свого виступу комік почав розповідати залу, що його просили бути під час виступу нейтральним та "поза політикою". Галкін риторично відповів, що не може так вчинити.

"Мене попросили бути нейтральним. Як я можу бути нейтральним?", - сказав шоумен.

Під час цих слів Галкіна хто із присутніх у залі вигукнув "Слава Україні!". Гуморист, своєю чергою, у мікрофон чітко відповів на привітання "Героям слава".

Тим часом співак Валерій Меладзе не такий сміливий та рішучий. Першого січня у музиканта був корпоратив у Дубаї, де той теж відповів "Героям слава". Щоправда, зробив це Меладзе тихо, після чого сказав "тшш" і додав, що "вечір поза політикою". Однак відео, де виконавець говорить "Героям слава" встигло розвіруситися у Мережі.

У Росії Меладзе активно почали критикувати та навіть заговорили про те, аби позбавити його громадянства. Тому співак поспішив виправдатися за свої "неоднозначні" слова та заговорив про "братські народи" і "конфлікт" між ними.

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