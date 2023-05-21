MamaRika посветила стройной фигурой в бикини во время отдыха в Дубае

Украинская певица MamaRika недавно наслаждалась отдыхом в Дубае.

Знаменитость во время отпуска сделала немало фото и видео. Некоторыми из них исполнительница начала делиться в Instagram. Вот сейчас MamaRika опубликовала ролик, где она предстала в фиолетовом бикини. Певица продемонстрировала на видео невероятно стройную фигуру.

Также звезда рассказала, как прошел ее отпуск с маленьким сыном. По словам артистки, самой сложной для них показалась дорога в Дубай. MamaRika посоветовала мамочкам заранее продумать, чем забавлять ребенка.

Исполнительница поделилась, что в меню не было достаточно детской еды. Также маленький Давид капризничал, потому что у него лезли зубки. Но, несмотря на все сложности, исполнительница все же советует не бояться и смело ехать на отдых с детьми.

Сын MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

"Главный мой совет вам — мамули - не бойтесь отдыхать с малыми детьми, оно того стоит! Конечно, это далеко не тот отпуск, к которому вы привыкли, но когда видишь маленькую счастливую попку в песке, то понимаешь — вот ради чего это все! " – подчеркнула артистка.

Напомним, недавно MamaRika ошеломила суммой, которую в месяц тратит на продукты. Однако значительная часть средств идет именно на еду для маленького Давида.

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