Мать Эммы Робертс впервые показала лицо двухлетнего сына актрисы

Звезда все это время скрывала мальчика от камер.

Поклонники наконец-то увидели лицо сына голливудской актрисы Эммы Робертс.

Звездная мама время от времени делится фотографиями вместе со своим ребенком в Instagram, однако на всех фото мальчик не смотрит в камеру.

На днях "семейную тайну" открыла мать Робертс. Келли Каннингем поделилась в своем фотоблоге фотографией подросшего внука во время прогулки.

"Маленький человечек растет", — подписала фото двухлетнего Родса его бабушка.

Фото: instagram.com/emmaroberts

Для Эммы увидеть фото сына в соцсети тоже стало неожиданностью, ведь она просила не публиковать фото мальчика. Однако ссориться с мамой Эмма не стала и пошутила об инциденте в стороз.

"Когда твоя мама публикует лицо твоего сына, не спрашивая, но ты любишь их обоих, так что неважно", — написала Робертс.

Фото: instagram.com/emmaroberts

Напомним, что Эмма Робертс родила сына Родса от звезд ленты "Троя" Гаррета Хедлунда. Пара разорвала отношения в январе 2022 года после трех лет вместе.

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