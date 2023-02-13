Мати Емми Робертс вперше показала обличчя дворічного сина акторки

Зірка увесь цей час приховувала хлопчика від камер.

Шанувальники нарешті побачили обличчя сина голлівудської акторки Емми Робертс.

Зіркова мама час від часу ділиться світлинами разом зі своєю дитиною в Instagram, однак на усіх фото хлопчик не дивиться в камеру.

Днями "сімейну таємницю" розкрила мати Робертс. Келлі Канінгем поділилася у своєму фотоблогу світлиною підрослого онука під час прогулянки.

"Маленький чоловічок росте", - підписала фото дворічного Родса його бабуся.

Фото: instagram.com/emmaroberts

Для Емми побачити фото сина у соцмережі теж стало несподіванкою, адже вона просила матір не публікувати фото хлопчика. Однак сваритися з мамою Емма не стала і пожартувала про інцидент у сторіз.

"Коли твоя мама публікує обличчя твого сина, не питаючи, але ти любиш їх обох, тож неважливо", - написала Робертс.

Фото: instagram.com/emmaroberts

Нагадаємо, що Емма Робертс народила сина Родса від зірки стрічки "Троя" Гаррета Гедлунда. Пара розірвала стосунки в січні 2022 року після трьох років разом.

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