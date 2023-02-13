У викладених на сайт таблицях більше немає докладних даних про злочини проти військової служби.

У Росії Верховний суд приховав статистику за військовими вироками. За даними суду, це нібито накази ФСБ і Міноборони про секретність.

Про це пише "Медіазона"

Видання пише, що зі статистики судового департаменту при Верховному суді Росії були видалені докладні дані про вироки, винесені за злочини проти військової служби (глава 33 КК). Зазначимо, що до таких вироків належать, наприклад, дезертирство, самовільне залишення частини та невиконання наказу.

З 2014 року департамент раз на півроку публікує зведену статистику про роботу судів та винесені ними рішення, в одній із таблиць було зібрано дані про те, скільки осіб було засуджено або виправдано за кожною частиною кожної статті КК.

У грудні 2022 року "Медіазона" направила до департаменту прохання надати інформацію про кількість вироків, винесених до 2014 року. У відповіді судовий департамент навів запитані дані та окремо зазначив, що свіжіша статистика за цими статтями регулярно публікується на сайті відомства.

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Вже у січні «Медіазону» зауважила, що у викладених на сайт таблицях більше немає докладних даних про злочини проти військової служби — цей розділ просто пропущено. При порівнянні метаданих старих та нових завантажених таблиць помітно, що нові файли було відредаговано 12 грудня 2022 року.

Судовий департамент у відповідь на прохання «Медіазони» пояснити зникнення частини статистики, повідомив, що «розміщення статистичної інформації про діяльність судів та судимості» проводиться у тому числі відповідно до наказу Міноборони (він містить перелік із 689 пунктів, які уточнюють, які дані стосуються службовою таємницею, наказ випущений 17 січня 2022 року) та наказом ФСБ про відомості, які «при їх отриманні іноземними джерелами можуть бути використані проти безпеки Російської Федерації» (від 4 листопада 2022 року).

З даних, опублікованих департаментом до видалення частини статистики, випливало, що найпопулярнішою статтею серед злочинів проти військової служби була 337-а — самовільне залишення частини. І кількість вироків за нею 2022 року зросла порівняно з попередніми. «Медіазона» вже розповідала, що нею ще до оголошення мобілізації почали активно залучати військових-відмовників, які не хотіли вирушати в Україну чи повертатися туди.

Зазначимо, що в архіві Роскомнагляду, який ще в листопаді 2022 року видобули білоруські "кіберпартизани", виявлено слова, які не повинні потрапляти в один контекст із президентом Росії Володимиром Путіном. Загалом у переліку їх понад сімсот.

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