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Жодних відключень: в Україні три області завтра весь день будуть зі світлом

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Жодних відключень: в Україні три області завтра весь день будуть зі світлом

Фото: Associated Press

У Києві в кількох районах електрику вимикатимуть.

В Україні 14 лютого в Черкаській, Рівненській та Івано Франківській областях весь день не вимикатимуть електрики.

Про це повідомили голови Рівненської, Черкаської та Івано-Франківської ОВА. 

У  Рівненській області енергетики планують зафіксувати рівень споживання, який необхідний регіону, а тому в області не запроваджуватимуть стабілізаційних відключень. 

"У вівторок, 14 лютого енергетики фіксуватимуть реальний рівень споживання електроенергії в області без погодинних відключень або інших обмежень. Це важлива подія, адже результати вимірювань Укренерго використовуватиме для подальшого визначення дозволеної величини навантаження (лімітів на нашу область)", - написав голова Рівненської ОВА Віталій Коваль. 

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що в цій області енергетики також фіксуватимуть рівень споживання електроенергії. 

"Для об’єктивних даних прохання використовувати електроенергію і вдома, і на роботі, як зазвичай. Це ж стосується і підприємств" - написав голова Черкаської ОВА. 

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що їм достатньо електрики, щоб не обмежувати споживачів. Проте закликала місцевих жителів ощадливо використовувати електрику. 

"Дозволений Укренерго "безліміт" потужності для Івано-Франківська та області дозволяє не застосовувати графіки планових відключень", - написала Онищук. 

Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко повідомив, що в Україні справді стабілізувалась ситуація з електрикою, оскільки запущені усі 9 енергоблоків АЕС, деякі ТЕС та ГЕС. Проте у Києві все ще можливі відключення електрики. 

"Тому в деяких районах Києва, зокрема в частині Голосіївського, Святошинського та Шевченківського, є дефіцит пропускної спроможності мереж. Мережі НЕК Укренерго, пошкоджені через обстріли, поки не можуть передавати такі обсяги електроенергії, щоб забезпечити всіх киян світлом. Тому тут можуть застосовуватися локальні відключення за графіками", - написав Коваленко. 

Нагадаємо, раніше "Укренерго" повідомило, що 13 лютого, в Україні поступово зростає споживання електроенергії, порівняно з вихідним днем, що є традиційним для початку робочого тижня. Утім дефіциту потужності в енергосистемі немає. 

Зазначимо, що в Україні проблеми з електрикою стались через російські масовані ракетні обстріли. Окупанти від 10 жовтня 2022 року обстрілюють нашу енергосистему. Останній обстріл стався 10 лютого 2023 року. 

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