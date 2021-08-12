MELOVIN о том, как родители восприняли его каминг-аут: "Переживали за себя"

MELOVIN о том, как родители восприняли его каминг-аут: "Переживали за себя"

Артист поделился, что помогло ему стать счастливым.

Украинский певец MELOVIN, который месяц назад совершил каминг-аут, поцеловавшись с девушкой и парнем, рассказал, как родители отнеслись к его бисексуальности.

По словам 24-летнего исполнителя, они восприняли эту информацию нормально, но определенные страхи у них были:

"Абсолютно нормально. Они больше переживали за меня, какая будет реакция. Возможно, даже переживали за себя, когда будут близкие и друзья спрашивать. Я говорю: "Слушайте, спросят вас, что ваш сын такое сделал, ответите: "Спросите у него, может он вам в директе ответит". Не отвечу", — прокомментировал Мэл.

Вместе с тем звезда признался, что со временем начал совершенно спокойно воспринимать хейт в свой адрес и не скрывает, что в этом есть заслуга психотерапии, которую артист проходит.

"Мы прорабатывали с психологом очень много страхов, у меня были домашние задания, после которых я понял, что я ничего не боюсь. Наибольшая моя физическая фобия — это пауки, но если мне поставят задачу — ты должен быть в кадре с пауком, я его возьму. Я даже на лицо его посажу. Я ничего не боюсь. Мне кажется, это состояние и привело к каминг-ауту. Потому что жить с этим было очень трудно. Ты словно сам боишься себе признаться", — объяснил MELOVIN.

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Певец добавил, что признание в бисексуальности очень положительно повлияло на его психическое состояние.

"Я просто стал счастливым, я больше ничего в этом плане не боюсь. Я не боюсь, что меня могут "слить", что могут слить мою переписку с кем-то — с парнем или девушкой", — отметил артист.

Напомним, ранее MELOVIN рассказал, как в 13 лет осознал свою ориентацию. Исполнитель признался, что ему очень страшно было в этом признаться родителям.

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