MELOVIN резко высказался о русскоязычных украинцах: "Мне противно"

Артист также вспомнил, как с родителями перешел на украинский язык.

Украинский исполнитель MELOVIN высказался о языковом вопросе в Украине.

По мнению музыканта, украинцы должны разговаривать исключительно на государственном языке, особенно за границей. Певца возмущает, что некоторые продолжают общаться на языке страны, которая напала на Украину.

"Мне противно за украинцев, которые в Европе говорят на русском. Я иду с коллегами, и я боюсь. Я не понимаю, кто это. Я не понимаю, кого вы поддерживаете. Я не вижу, где украинец. Я не понимаю этого", — прокомментировал MELOVIN в интервью "Суспильному".

Музыкант также добавил, что он сам до начала полномасштабной войны был русскоязычным. Однако после 24 февраля в прошлом году вместе с родителями перешел на украинский язык.

"Мы перешли на украинский язык с родителями. Я думал, что им будет сложно. А они первые сказали: "Нет, мы общаемся на украинском, все!" — вспомнил артист.

Напомним, недавно MELOVIN исполнилось 26 лет. Артист показал, как в кругу близких и родных ему людей отпраздновал день рождения.

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