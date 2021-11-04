"Мисс Украина Вселенная" Неплях попала в ДТП: "Это моя вина"

К счастью, со знаменитостью все хорошо.

Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях попала в ДТП.

Об этом она рассказала в сторис на своей странице в Instagram. Анна признается, что она сама виновата в случившемся. Она не рассчитала тормозной путь.

Анна Неплях попала в ДТП / instagram.com/neplyah

"Сегодня я впервые попала в серьезное ДТП. У меня до сих пор трясутся ноги. Это моя вина. Я была полностью сконцентрирована на дороге, просто я не успела рассчитать тормозной путь и врезалась в авто. Я слишком торопилась жить и все успевать", — рассказала шокированная Анна.

Анна Неплях попала в ЛТП / instagram.com/neplyah

К счастью, никто не пострадал. Впрочем, автомобиль звезды нуждается в ремонте.

Анна Неплях попала в ДТП / instagram.com/neplyah

"Со мной все хорошо. Со всеми водителями все хорошо! А вот с автомобилем не все хорошо", — поделилась Неплях.

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