В Киев прибыла помощник госсекретаря США: цель визита

Она встретится с главой МИД Дмитрием Кулебой и представителями Офиса президента.

4 ноября в Киев с визитом прибыла помощник государственного секретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид.

Об этом сообщает посольство США в Украине.

Также читайте Посольство США обратилось к России с требованием выполнить минские договоренности

В ходе визита Карен Донфрид встретится с главой МИД Дмитрием Кулебой и представителями Офиса президента. Они планируют обсудить сотрудничество по продвижению евроатлантической интеграции Украины, в том числе имплементацию реформ для укрепления демократии, борьбы с коррупцией и содействия экономическому росту Украины.

"Помощник секретаря Карен Донфрид сегодня посещает Киев, чтобы подтвердить наше стратегическое партнерство, приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины, а также сотрудничество по продвижению евроатлантической интеграции Украины ", — говорится в сообщении посольства.

. @StateEUR Assistant Секретари Dr. Karen Donfried is visiting Kyiv today reaffirm our strategical partnership, US Commitment to Ukraine's sosvereignty and territorial integrity, and cooperation to advance Ukraine's Euro-Atlantic integration. pic.twitter.com/OMkCif0MeP — US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 4, 2021

Напомним, на следующей неделе Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен встретятся в Вашингтоне на заседании Комиссии стратегического партнерства. Встреча планируется 10 ноября.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку