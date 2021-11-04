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В Киев прибыла помощник госсекретаря США: цель визита

В Киев прибыла помощник госсекретаря США: цель визита

Посольство США в Украине/Twitter

Она встретится с главой МИД Дмитрием Кулебой и представителями Офиса президента.

4 ноября в Киев с визитом прибыла помощник государственного секретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид.

Об этом сообщает посольство США в Украине.

В ходе визита Карен Донфрид встретится с главой МИД Дмитрием Кулебой и представителями Офиса президента. Они планируют обсудить сотрудничество по продвижению евроатлантической интеграции Украины, в том числе имплементацию реформ для укрепления демократии, борьбы с коррупцией и содействия экономическому росту Украины.

"Помощник секретаря Карен Донфрид сегодня посещает Киев, чтобы подтвердить наше стратегическое партнерство, приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины, а также сотрудничество по продвижению евроатлантической интеграции Украины ", — говорится в сообщении посольства.

Напомним, на следующей неделе Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен встретятся в Вашингтоне на заседании Комиссии стратегического партнерства. Встреча планируется 10 ноября.

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