До Києва прибула помічниця держсекретаря США: мета візиту

Вона зустрінеться з очільником МЗС Дмитром Кулебою та представниками Офісу президента.

4 листопада до Києва з візитом прибула помічниця державного секретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід.

Про це повідомляє посольство США в Україні.

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Під час візиту Карен Донфрід зустрінеться з очільником МЗС Дмитром Кулебою та представниками Офісу президента. Вони планують обговорити співпрацю у напрямку просування євроатлантичної інтеграції України, у тому числі імплементацію реформ для зміцнення демократії, боротьби з корупцією та сприяння економічному зростанню України.

"Помічник секретаря Карен Донфрід сьогодні відвідує Київ, щоб підтвердити наше стратегічне партнерство, відданість США суверенітету та територіальній цілісності України, а також співпрацю для просування євроатлантичної інтеграції України", - йдеться у повідомленні посольства.

.@StateEUR Assistant Secretary Dr. Karen Donfried is visiting Kyiv today to reaffirm our strategic partnership, the U.S. commitment to Ukraine's sovereignty and territorial integrity, and cooperation to advance Ukraine's Euro-Atlantic integration. pic.twitter.com/OMkCif0MeP — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 4, 2021

Нагадаємо, на наступному тижні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен зустрінуться у Вашингтоні на засіданні Комісії стратегічного партнерства. Зустріч планується 10 листопада.

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