"Міс Україна Всесвіт" Неплях потрапила в ДТП: "Це моя провина"

На щастя, зі знаменитість все добре.

Переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях потрапила в ДТП.

Так, про це вона розповіла в сторіз на своїй сторінці в Instagram. Анна зізнається, що вона сама винна в тому, що сталось. Вона не розрахувала гальмівний шлях.

Анна Неплях потрапила в ДТП / instagram.com/neplyah

"Сьогодні я вперше потрапила в серйозну ДТП. В мене досі трясуться ноги. Це моя провина. Я була повністю сконцентрована на дорозі, просто я не встигла розрахувати гальмівний шлях та врізалась в авто. Я надто поспішала жити та все встигати", - розповіла шокована Анна.

Анна Неплях потрапила в ЛТП / instagram.com/neplyah

На щастя, ніхто не постраждав. Втім, автівка зірки потребує ремонту.

Анна Неплях потрапила в ДТП / instagram.com/neplyah

"Зі мною все добре. Зі всіма водіями все добре! А от з автівкою не все добре", - поділилась Неплях.

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