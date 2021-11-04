"Міс Україна Всесвіт" Неплях потрапила в ДТП: "Це моя провина"

На щастя, зі знаменитість все добре.
Переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях потрапила в ДТП.
Так, про це вона розповіла в сторіз на своїй сторінці в Instagram. Анна зізнається, що вона сама винна в тому, що сталось. Вона не розрахувала гальмівний шлях.
"Сьогодні я вперше потрапила в серйозну ДТП. В мене досі трясуться ноги. Це моя провина. Я була повністю сконцентрована на дорозі, просто я не встигла розрахувати гальмівний шлях та врізалась в авто. Я надто поспішала жити та все встигати", - розповіла шокована Анна.
На щастя, ніхто не постраждав. Втім, автівка зірки потребує ремонту.
"Зі мною все добре. Зі всіма водіями все добре! А от з автівкою не все добре", - поділилась Неплях.
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