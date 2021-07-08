Молодая возлюбленная Иракли Макацария очаровала их объятиями

Девушка моложе шоумена на 17 лет.

Известный телеведущий и участник "Танцев со звездами" Иракли Макацария, похоже, невероятно счастлив с 19-летней грузинкой Лизой Чичуа.

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По крайней мере об этом свидетельствуют фотографии, которыми влюбленные поочередно делятся на своих страницах в Instagram. На этот раз милый кадр с любимым запостила Лиза. На фотографии пара нежно обнимается и улыбается. Лиза и Иракли изображены в нарядах похожих цветов.

Так, избранница Макацария позирует в мини-платье-рубашке в сине-белую полоску, сам шоумен — в бело-голубой рубашке и светлых брюках.

instagram.com/lizachichuaa

Свой пост Лиза сопроводила смайликом в виде сердечка, что свидетельствует о том, что они очень влюблены и счастливы вместе.

Напомним, что Иракли Макацария долгое время не афишировал личную жизнь. Но в апреле этого года рассекретил свои отношения. Знаменитость начал встречаться с 19-летней девушкой по имени Лиза.

Позже ведущий прокомментировал разницу в возрасте с любимой. Знаменитость признался, что разница в 17 лет пару совсем не смущает.

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