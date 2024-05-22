MONATIK неожиданно предстал перед судом в новом клипе

Украинский певец MONATIK выпустил новую композицию, которую уже успел запремьерить.

Исполнитель порадовал поклонников песней, которая получила название "А що?". Более того, артист уже успел выпустить атмосферный клип на трек. Режиссером видеоработы стала номинантка на "Грэмми" Таню Муиньо. Они с MONATIK создали уже более 20 совместных работ и вновь вернулись к сотрудничеству.

Кадр из нового клипа MONATIK / Фото: пресс-служба MONATIK

Съемки клипа проходили в Киеве. В новом видео лирический герой артиста неожиданно предстает перед судом присяжных. Сначала они ему аплодируют, потом осуждают и даже хотят развести с главной героиней. Лирического героя не сломало общественное осуждение. Поэтому благодаря крепким чувствам, желанию и вере ему удается победить разлуку и тьму и воссоединиться с главной героиней.

Кстати, новая песня и клип – это не все сюрпризы, которыми заинтриговал MONATIK. Певец намекнул, что видеоработа является частью экранизации будущего мюзикла. Потому, вероятно, артист сейчас работает над созданием второй части "Ритма".

Кадр из нового клипа MONATIK / Фото: пресс-служба MONATIK

Напомним, недавно певец Макс Барских радовал поклонников новой песней. Артист выпустил лирическую композицию "Замало" и рассказал о трудностях, с которыми сталкивался в отношениях.

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