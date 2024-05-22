MONATIK неочікувано постав перед судом у новому кліпі

Український співак MONATIK випустив нову композицію, яку вже встиг запрем'єрити.

Виконавець потішив прихильників піснею, яка отримала назву "А що?". Ба більше, артист вже встиг випустити атмосферний кліп на трек. Режисеркою відеороботи стала номінантка на "Греммі" Таню Муіньо. Вони з MONATIK створили вже понад 20 спільних робіт, тож знову повернулися до співпраці.

Кадр з нового кліпу MONATIK / Фото: пресслужба MONATIK

Знімання кліпу відбувалися в Києві. У новому відео ліричний герой артиста неочікувано постає перед судом присяжних. Спочатку вони йому аплодують, слідом засуджують і навіть хочуть розлучити з головною героїнею. Ліричного героя не зламав суспільний осуд. Тож, завдяки міцним почуттям, бажанню та вірі йому вдається перемогти розлуку і темряву та возз'єднатися з головною героїнею.

До речі, нова пісня та кліп – це ще не всі сюрпризи, якими заінтригував MONATIK. Співак натякнув, що відеоробота є частиною екранізації майбутнього мюзиклу. Тому, ймовірно, артист зараз працює над створенням другої частини "Ритму".

Кадр з нового кліпу MONATIK / Фото: пресслужба MONATIK

Нагадаємо, нещодавно співак Макс Барських тішив прихильників новою піснею. Артист випустив ліричну композицію "Замало" і розповів про труднощі, з якими стикався у стосунках.

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