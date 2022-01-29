MONATIK растрогал семейной идиллией на Мальдивах

Артист восхитил фото с женой и сыновьями.

Украинский мультиартист Monatik после гастрольного тура в США восстанавливает силы на побережье Индийского океана.

С супругой Ириной и сыновьями Платоном и Даней исполнитель отдыхает на Мальдивских островах. Артист не только восстанавливает силы и создает новые песни, но и делает эффектные фотографии с самыми родными. Одной из них знаменитость растрогал своих поклонников.

Так, на фото, появившемся в Instagram певца, семья провожает закат. Дмитрий и Ирина позировали, сидя на мешках, а братики, обнявшись, стояли перед океаном.

MONATIK с женой и сыновьями / instagram.com/monatik_official

В посте звезда оставил стихотворение:

Земля из-под ног…

Да вот оно счастье!

Я раньше не мог так.

Прощался со страстью…

Глаза в океан…

В комментариях фолловеры оставили комплименты семье: "Это идеальная картина! Мечта", "Очень красивое фото", "Прекрасные".

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