MONATIK растрогал семейной идиллией на Мальдивах

Артист восхитил фото с женой и сыновьями.
Украинский мультиартист Monatik после гастрольного тура в США восстанавливает силы на побережье Индийского океана.
С супругой Ириной и сыновьями Платоном и Даней исполнитель отдыхает на Мальдивских островах. Артист не только восстанавливает силы и создает новые песни, но и делает эффектные фотографии с самыми родными. Одной из них знаменитость растрогал своих поклонников.
Так, на фото, появившемся в Instagram певца, семья провожает закат. Дмитрий и Ирина позировали, сидя на мешках, а братики, обнявшись, стояли перед океаном.
В посте звезда оставил стихотворение:
Земля из-под ног…
Да вот оно счастье!
Я раньше не мог так.
Прощался со страстью…
Глаза в океан…
В комментариях фолловеры оставили комплименты семье: "Это идеальная картина! Мечта", "Очень красивое фото", "Прекрасные".
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