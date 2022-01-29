MONATIK зворушив сімейною ідилією на Мальдівах

MONATIK з дружиною та синами / instagram.com/monatik_official

Артист захопив фото з дружиною та синами.

Український мультиартист MONATIK після гастрольного туру у США відновлює сили на узбережжі Індійського океану.

З дружиною Іриною та синами Платоном і Данею виконавець відпочиває на Мальдівських островах. Артист не лише відновлює сили та творить нові пісні, а й робить ефектні фото з найріднішими. Одним з них знаменитість зворушив своїх прихильників.

Так, на фото, яке з'явилося в Instagram співака, сім'я проводжає захід сонця. Дмитро та Ірина позували, сидячи на мішках, а братики, обійнявшись стояли перед океаном.

MONATIK з дружиною та синами / instagram.com/monatik_official

У дописі зірка залишив віршовані рядки:

Земля из под ног…

Да вот оно счастье!

Я раньше не мог так.

Прощался со страстью…

Глаза в океан…

У коментарях фоловери залишили компліменти родині: "Це ідеальна картина! Мрія", "Дуже красиве фото", "Прекрасні".

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