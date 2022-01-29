Промоутер Ф'юрі заплатить рекордну суму в історії боксу за наступний бій британця

Промоутер Ф'юрі заплатить рекордну суму в історії боксу за наступний бій британця

Права на поєдинок з Вайтом обійдуться Воррену у 41 млн доларів.

Промоутерська компанія Queensberry Френка Воррена виграла торги з бою Тайсона Ф'юрі та Ділліана Вайта.

Queensberry разом із Top Rank Боба Арума заплатять за права на поєдинок 41,025 мільйона доларів. Компанія Matchroom Boxing, яка представляє Вайта, пропонувала 32,2 мільйони доларів. Ці торги стали найбільшими в історії світового боксу.

За інформацією ESPN, провести бій за звання чемпіона WBC у надважкій вазі планують 23 квітня у Великій Британії. Уайту належить гонорар у розмірі 8,2 мільйона доларів, Ф'юрі - рекордні в кар'єрі 32,8 мільйона.

Повідомлялося, що Вайту було запропоновано 5 мільйонів фунтів, аби він не наполягав на чемпіонському поєдинку проти Ф'юрі, але він відмовився від відступних.

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 31 перемога (22 - нокаутом) і одна нічия. Ф'юрі захистив свій титул WBC у жовтні, достроково перемігши Деонтея Вайлдера в 11-му раунді.

На рахунку 33-річного Вайта 30 поєдинків: 28 перемог (19 - нокаутом) і дві поразки. В останньому бою у березні 2021 року він нокаутував у реванші росіянина Олександра Повєткіна.

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