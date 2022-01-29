Стан тяжкий із позитивною динамікою: у МВС розповіли, як почуваються поранені в Дніпрі нацгвардійці

Стан тяжкий із позитивною динамікою: у МВС розповіли, як почуваються поранені в Дніпрі нацгвардійці

У лікарні перебувають п'ятеро людей із вогнепальними пораненнями.

Усі п'ятеро поранених нацгвардійцем людей перебувають у лікарні Дніпра, стан тяжкий, але є позитивна динаміка до одужання.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Жанна Шарова отримала три поранення, наразі її стан тяжкий, з позитивною динамікою. У п'ятницю, 28 січня, дівчина отямилася, але поки що підключена до апарату ШВЛ.

отримала три поранення, наразі її стан тяжкий, з позитивною динамікою. У п'ятницю, 28 січня, дівчина отямилася, але поки що підключена до апарату ШВЛ. Ігор Семенченко отримав поранення в живіт. Лікарі видалили кулю, наразі стан важкий, з позитивною динамікою.

отримав поранення в живіт. Лікарі видалили кулю, наразі стан важкий, з позитивною динамікою. Владислав Гулида, Денис Намесник і Євген Мачула перебувають у свідомості, їхній стан тяжкий із позитивною динамікою.

МВС

У суботу, 29 січня, постраждалих у лікарні відвідав міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

"Лікарі продовжують надавати військовослужбовцям медичну допомогу. Міністр перевірив, чи всім необхідним забезпечені постраждалі, та зустрівся з лікарями. Після повідомлення про поранених відгукнулись на заклик здавати кров понад 170 правоохоронців. Крім того, не залишаються байдужими дніпряни, які також приходять допомогти постраждалим", - зазначили в МВС.

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