Стан тяжкий із позитивною динамікою: у МВС розповіли, як почуваються поранені в Дніпрі нацгвардійці

У лікарні перебувають п'ятеро людей із вогнепальними пораненнями.
Усі п'ятеро поранених нацгвардійцем людей перебувають у лікарні Дніпра, стан тяжкий, але є позитивна динаміка до одужання.
Про це повідомляє пресслужба МВС.
- Жанна Шарова отримала три поранення, наразі її стан тяжкий, з позитивною динамікою. У п'ятницю, 28 січня, дівчина отямилася, але поки що підключена до апарату ШВЛ.
- Ігор Семенченко отримав поранення в живіт. Лікарі видалили кулю, наразі стан важкий, з позитивною динамікою.
- Владислав Гулида, Денис Намесник і Євген Мачула перебувають у свідомості, їхній стан тяжкий із позитивною динамікою.
У суботу, 29 січня, постраждалих у лікарні відвідав міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
"Лікарі продовжують надавати військовослужбовцям медичну допомогу. Міністр перевірив, чи всім необхідним забезпечені постраждалі, та зустрівся з лікарями. Після повідомлення про поранених відгукнулись на заклик здавати кров понад 170 правоохоронців. Крім того, не залишаються байдужими дніпряни, які також приходять допомогти постраждалим", - зазначили в МВС.
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