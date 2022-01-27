Командувач Нацгвардії подав у відставку після стрілянини у Дніпрі

Микола Балан написав рапорт про відставку з посади.
Командувач Нацгвардії Микола Балан подав у відставку у зв’язку трагедією на заводі "Південмаш", де 20-річний солдат строкової служби Артемій Рябчук з автомата розстріляв караул військовослужбовців.
Про це Балан заявив на брифінгу в Дніпрі.
За словами Балана, він написав рапорт про відставку міністру внутрішніх справ.
"З урахуванням того, що за будь-які дії несе відповідальність командир або командувач, сьогодні вранці я висловив бажання і написав рапорт очільнику МВС та клопотання перед президентом України про відставку та звільнення з посади командувача Нацгвардії", - сказав він.
Своєю чергою, речниця Міністерства внутрішніх справ Олена Матвєєва підтвердила це у коментарі УНІАН.
Нагадаємо, у Дніпрі на території заводу "Південмаш" вночі 27 січня 20-річний нацгвардієць розстріляв товаришів по службі. Стрілка затримали на виїзді з міста.
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що "Артем Рябчук нестиме найсуворішу відповідальність, передбачену законом".
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