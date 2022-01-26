В Івано-Франківську чоловік займався сексом з подругами, а відео публікував в Інтернеті

В Івано-Франківську чоловік займався сексом з подругами, а відео публікував в Інтернеті

Деякі жінки були проти того, що чоловік поширював відео в Інтернеті.

В Івано-Франківську чоловік знімав на відео секс з подругами та публікував це на одному із сайтів.

Про це повідомляє видання "Галка".

За даними ЗМІ, чоловік записував відео інтиму з своїми подругами та публікував пікантні кадри на одному із популярних сайтів.

Водночас не всі його партнерки давали згоду на поширення інтимного відео. Видання не повідомляє, скільки жінок постраждало через дії чоловіка.

Видання повідомило, що у середу, 26 січня, у помешканні підозрюваного уже відбулись обшуки. Обставини події встановлюються.

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