MONATIK впервые прокомментировал разрыв отношений с Lida Lee и Нино

Артист заверил, что так лучше для всех.

Украинский мультиартист и экс-продюсер певиц Lida Lee и Нино MONATIK впервые прокомментировал прекращение сотрудничества с артистками.

Как отметил Дмитрий Монатик, он принимает выбор артиста быть свободным и заметил, что они разошлись мирно, по-дружески.

"Это для меня была первая практика продюсирования. Я также артист, я знаю, что такое для артиста, когда какие-то продюсерские отношения становятся немного сложнее. Я понимаю, что они свободные артисты, они хотят творить, они видят мир как им хочется. Я это принимаю. Я четко понимаю, что это для нас к лучшему. Мы очень легко, по-дружески разошлись", — заверил Монатик, говорится в "Звездном пути".

Lida Lee, MONATIK и Нино / instagram.com/monatik_official

Lida Lee и Нино даже выступили на недавнем концерте Монатика, который прошел в КВЦ Парковый. Дмитрий признался, что по-прежнему переживает за своих экс-подопечных и продолжит давать им советы. Относительно материала, который исполнительницы создали вместе с Монатик, экс-продюсер оставил его артисткам.

"Я, так же как и раньше, переживаю за них, даю советы и буду это делать. Все что было наработано, остается у них. У нас есть определенные договоренности, но они совсем не жесткие. У них есть свобода и они делают все, что хотят. Я этому очень рад", — признался Монатик.

Относительно того, кто сделал первый шаг к прекращению сотрудничества, то Дмитрий ответил так:

"Сели у нас в офисе, я задал вопрос, сказал: "Может, нам уже следует прекратить контракт?". В принципе, никто не отказался. Все подумали и сказали: "Почему нет". Потому что каждый артист понимает, что свобода — это класс", — объяснил Дмитрий.

Напомним, что в середине июля Дмитрий Монатик ошеломил новостью, что через год сотрудничества решил прекратить рабочие отношения со своими подопечными Lida Lee и Нино. Он сообщил, что они разошлись добрыми друзьями и будут поддерживать друг друга.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку