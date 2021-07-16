Lida Lee и Nino прекратили сотрудничество с MONATIK

Артистки отправились в сольное плавание.

Украинский мультиартист и продюсер Дмитрий Монатик сообщил поклонникам шокирующую новость.

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После почти года сотрудничества из его MONATIK Corporation ушли две артистки, которых он продюсировал Lida Lee и Nino. Об этом Дмитрий рассказал на странице в Instagram. Он сообщил, что они разошлись добрыми друзьями и будут продолжать поддерживать друг друга.

"Я рад, что артисты MONATIK Corporation так быстро взрослеют! Развиваются! Становятся самостоятельными и такими профессиональным! Девчонки, вы невероятно крутые и я вас очень люблю! Верю в вас всей душой! Вы наши первые выпускники и мы искренне надеемся, что вы достигнете невозможных высот! Так и будет! Теперь Lida Lee и Nino Basilaya — самостоятельные артисты, музыку которых жду с нетерпением всегда!" — сообщил Монатик.

instagram.com/monatik_official

Он также отметил, что за то время, что они сотрудничали, артистки успели выпустить по две песни каждая, а также записать трио с MONATIK, снять клипы с голливудским режиссером Таню Муиньо, принять участие в постановках звездного хореографа Дениса Стульникова.

instagram.com/monatik_official

"Отношения продюсер-артист рано или поздно заканчиваются, в нашем случае, возможно, это произошло рано, но точно к лучшему и не зря. За год работы вы получили столько опыта, о котором многие только мечтают. И теперь вы готовы к сольному плаванию артистов, а не продюсерских проектов! По-прежнему буду за вас переживать, гордиться, радоваться вашим новым успехам и достижениям! Наш прекрасный цветок и наша достопримечательность. Спасибо вам за все. Верю в вас бесконечно. Всегда рядом!" — отметил MONATIK.

instagram.com/monatik_official

Напомним, ранее подопечные MONATIK рассказывали, какой гонорар получают. Сам мультиартист отметил, что это хорошая сумма.

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