Моника Беллуччи ошеломила сходством со своей 16-летней дочерью

Звезд вместе заметили в Венеции.

Известная итальянская актриса Моника Беллуччи удивила поклонников сходством со своей старшей дочерью Девой Кассель.

Звезд заметили на площади Сан-Марко в Венеции, где недавно состоялась презентация новой коллекции Dolce & Gabbana. Они вместе смотрели показ и позировали перед камерами. Так, 56-летняя Беллуччи и ее 16-летняя Дева выбрали для события похожие наряды. Также мама с дочкой сделали одинаковые прически — легкие локоны.

Пользователи отметили, что девушка очень похож на свою маму. В частности, в комментариях писали следующее:

Вы очень похожи между собой

Я не могу понять, кто мама, а кто дочь.

Одно лицо.

Отметим, что Дева — старшая дочь актрисы, которая была рождена в браке с Венсаном Касселем. В Моники еще есть младшая — 11-летняя Леони.

Напомним, недавно Моника Беллуччи рассказала интересные подробности своей интимной жизни. Она заявила, что любит секс и не стесняется своих желаний.

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