Лукашенко снова собрался в Россию к Путину: что будут обсуждать на встрече

Лукашенко снова собрался в Россию к Путину: что будут обсуждать на встрече

Сегодня в телефонном разговоре Путин поздравил Лукашенко с днем рождения.

Александр Лукашенко снова приедет в Россию на переговоры с Владимиром Путиным.

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии "Интерфаксу".

Также читайте Лукашенко в очередной раз пригрозил началом Третьей мировой войны: Это не шутка

По словам Пескова, сегодня в телефонном разговоре Путин поздравил Лукашенко с днем рождения и заверил, что "белорусские друзья всегда могут рассчитывать на поддержку России".

Они обсудили вопросы по предстоящему визиту Лукашенко в Россию.

В Кремле заявили, что ценят усилия Лукашенко "по укреплению союзнических отношений между двумя странами и продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве".

Как говорится на сайте Лукашенко, стороны во время встречи в РФ "еще раз обсудят союзные программы, подготовленные правительствами двух стран, а также иные актуальные вопросы двусторонней повестки дня и международную проблематику".

Напомним, что в июле Лукашенко уже провел встречу с Путиным, где заявил, что не следует "париться" из-за санкций.

Новости мира: Лукашенко заявил, что вместе с Путиным могли поставить Украину "на колени"

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку