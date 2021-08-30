Лукашенко снова собрался в Россию к Путину: что будут обсуждать на встрече

Сегодня в телефонном разговоре Путин поздравил Лукашенко с днем рождения.
Александр Лукашенко снова приедет в Россию на переговоры с Владимиром Путиным.
Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии "Интерфаксу".
По словам Пескова, сегодня в телефонном разговоре Путин поздравил Лукашенко с днем рождения и заверил, что "белорусские друзья всегда могут рассчитывать на поддержку России".
Они обсудили вопросы по предстоящему визиту Лукашенко в Россию.
В Кремле заявили, что ценят усилия Лукашенко "по укреплению союзнических отношений между двумя странами и продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве".
Как говорится на сайте Лукашенко, стороны во время встречи в РФ "еще раз обсудят союзные программы, подготовленные правительствами двух стран, а также иные актуальные вопросы двусторонней повестки дня и международную проблематику".
Напомним, что в июле Лукашенко уже провел встречу с Путиным, где заявил, что не следует "париться" из-за санкций.