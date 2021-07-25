Муж Наталки Денисенко устроил драку на улице посреди ночи — видео

Актер Андрей Фединчик попал в скандал.

Украинский актер Андрей Фединчик попал в скандал.

Муж звезды "Крепостной" Наталки Денисенко устроил драку на улице в Киеве. Как пишет Telegram канал "Киев Оперативный", который опубликовал видео инцидента, на улице Сергея Данченко знаменитость ехал на электросамокате зигзагами. Возмущенные водители начали сигналить ему. На это Андрей отреагировал агрессивно — подбежал к одной из машин и начал вытаскивать водителя через окно. Со своей стороны, водитель брызнул ему в лицо газовым баллончиком.

Далее Фединчик с голым торсом начал провоцировать драку. Актер все же ударил мужчину, но его быстро успокоили.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику и сцены жестокости!

"Мужчина был неадекватен, очень возмущался, как ему посмели посигналить. Его прижали к асфальту, очень аккуратно, чтобы успокоить, тот вырвался и бился головой", — говорится в сообщении.

Также в комментариях запостили скрин переписки с Наталкой Денисенко. Звезда извинилась за поведение мужа и объяснила это тем, что у Андрея сложный период в жизни.

"Я прошу прощение за его поведение!!! Сейчас у него очень сложный период внутренне, он просто не понимал, что творил. Мне очень стыдно, что он так себя вел", — написала Наталка.

t.me/KyivOperativ

Также заплаканная Денисенко вышла в сторис своего Instagram. Артистка не сказала об инциденте, только отметила, что у нее лично все в порядке.

"Начали сыпаться сообщения "что случилось?". Я не могу рассказать. Но нормально, все можно решить, просто я никогда не думала, что такой пипец будет в моей жизни", — отметила она.

instagram.com/natalka_denisenko

Со своей стороны, Фединчик пока не выходил на связь со своими фанатами.

Напомним, в апреле в этом году Наталка Денисенко и Андрей Фединчик в четвертый раз поженились. Пара обменялась обетами в Египте.

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