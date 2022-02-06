На "Голос країни-12" пришел пилот, выживший после авиакатастрофы в Донецке

После трагедии Клим Куликов решил осуществить свою мечту.

На 1+1 в самом разгаре шоу "Голос країни-12 ".

Так, на проект пришел одессит по имени Клим Куликов. Он должен был стать пилотом. Впрочем, случилась страшная трагедия. 13 февраля в 2013 году самолет Ан-24, выполнявший чартерный рейс из Одессы, во время приземления в международном аэропорту Донецка упал за пределы взлетно-посадочной полосы. От удара воздушное судно опрокинулось, а его корпус раскололся, началось возгорание. На борту самолета находились 52 человека. Пятеро из них погибли.

МНС

"Я был в статусе пилота-смотрящего. Во время снижения была очень плохая погода, был туман. Я не помню высоту, но более 100 метров точно на скорости 250 км/ч мы начали падать. Когда я открыл глаза, не понял, какое у меня повреждение, но я мог помогать людям. Я этим и занимался. После этого даже уснуть тяжело. Эти люди, которым ты стремился помочь, но не получилось, тебе снятся. Ты спрашиваешь себя, почему ты жив, а они – нет", – поделился пилот.

скриншот с видео

После трагедии Клим задумался над тем, чем хотел заниматься, но не хватало времени или боялся или стеснялся. Он написал список, где первым пунктом написал: "Петь". Также он открыл в Одессе бар. Мужчина почти каждый день пишет песни и еженедельно выступает. На "Голос", он пришел, потому что "жизнь коротка и нужно ее тратить на те вещи, которые нравятся".

На сцене он исполнил Aloe Blacc – I Need A Dollar и развернул кресло Оли Поляковой, в команду которой автоматически и попал.

Читайте также: