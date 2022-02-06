На "Голос країни-12" прийшов пілот, який вижив після авіакатастрофи в Донецьку

Після трагедії Клім Куліков вирішив здійснити свою мрію.

На 1+1 у самому розпалі шоу "Голос країни-12".

Так, на проєкт прийшов одесит на ім'я Клім Куліков. Він мав стати пілотом. Втім, сталася страшна трагедія. 13 лютого 2013 року літак Ан-24, який виконував чартерний рейс з Одеси, під час приземлення в міжнародному аеропорту Донецька впав за межі злітно-посадкової смуги. Від удару повітряне судно перекинулося, а його корпус розколовся, почалося загоряння. На борту літака перебувало 52 особи. П'ятеро з них загинули.

МНС

"Я був в статусі пілота-наглядача. Під час зниження була дуже погана погода, був туман. Я не пам'ятаю висоту, але понад 100 метрів точно на швидкості 250 км/год ми почали падати. Коли я відкрив очі, не зрозумів, яке у мене пошкодження, але я міг допомагати людям. Я цим і займався. Після цього навіть заснути тяжко. Ці люди, яким ти прагнув допомогти, але не вийшло, тобі сняться. Ти питаєш себе, чому ти живий, а вони – ні", – поділився пілот.

скриншот з відео

Після трагедії Клим замислився над тим, чим хотів займатися, але бракувало часу або боявся чи соромився. Він написав список, де першим пунктом написав: "Співати". Також він відкрив в Одесі свій бар. Чоловік майже щодня пише пісні та щотижня виступає. На "Голос", він прийшов, бо "життя коротке і потрібно його витрачати на ті речі, які подобаються".

На сцені він виконав Aloe Blacc - I Need A Dollar та розвернув крісло Олі Полякової, до команди якої автоматично і потрапив.

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