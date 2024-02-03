Нацотбор на "Евровидение-2024": текстовая хроника финала

4 февраля станет известно, кто будет представлять Украину на "Евровидении-2024".

3 февраля состоялся финал Национального отбора на песенный конкурс " Евровидение-2024 ", где впервые за историю не смогли определить победителя через технические неполадки.

За право представлять Украину в Швеции будут соревнуются 11 участников: YAKTAK, INGRET, дуэт NAZVA, ANKA, Drevo, дуэт alyona alyona & Jerry Heil, MÉLOVIN, SKYLERR, группы "Ziferblat", "YAGODY" и "NAHABA".

Сайт ТСН.ua внимательно следит за ходом событий и ведет текстовую онлайн-трансляцию, чтобы первыми сообщить имя победителя.

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