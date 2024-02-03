Нацвідбір на "Євробачення-2024": текстова хроніка фіналу

4 лютого стане відомо, хто представлятиме Україну на "Євробаченні-2024".

3 лютого відбувся фінал Національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення-2024", де вперше за історію не змогли визначити переможця через технічні збої.

За право представляти Україну у Швеції змагаються 11 учасників: YAKTAK, INGRET, дует "NAZVA", ANKA, Drevo, дует alyona alyona & Jerry Heil, MÉLOVIN, SKYLERR, гурти "Ziferblat", "YAGODY" й "NAHABA".

Сайт ТСН.ua пильно стежить за перебігом подій і веде текстову онлайн-трансляцію, щоб першими повідомити ім'я переможця.

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