Надежда Мейхер показала, как выглядела 23 года назад

Звезда поделилась архивной фотографией.
Украинская певица и актриса Надежда Мейхер решила вспомнить свои юные года.
Артистка показала, как она выглядела 23 года назад. Звезда в Instagram-stories поделилась архивной фотографией, которая была сделанная в 1998 году.
На фото юная Надежда изображена в школьном классе. Исполнительница тогда посещала курсы по изучению английского языка. Поэтому на фото перед камерой она позирует вместе со своими сокурсниками и учительницей.
К слову, звезда, которая и сейчас выглядит непревзойденно, в юности была невероятно красивой. У Надежды потрясающая внешность и изрядно стройная фигура. Наряд звезды это только подчеркнуло.
Также у юной Мейхер отчетливые черты лица. У звезды красивые глаза и улыбка.
"Далекий 1998 год. Курсы по изучению английского языка", – подписала снимок знаменитость.
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