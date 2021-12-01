Надежда Мейхер показала, как выглядела 23 года назад

Надежда Мейхер показала, как выглядела 23 года назад

Звезда поделилась архивной фотографией.

Украинская певица и актриса Надежда Мейхер решила вспомнить свои юные года.

Артистка показала, как она выглядела 23 года назад. Звезда в Instagram-stories поделилась архивной фотографией, которая была сделанная в 1998 году.

На фото юная Надежда изображена в школьном классе. Исполнительница тогда посещала курсы по изучению английского языка. Поэтому на фото перед камерой она позирует вместе со своими сокурсниками и учительницей.

Надежда Мейхер в юности / instagram.com/nadyameiher

К слову, звезда, которая и сейчас выглядит непревзойденно, в юности была невероятно красивой. У Надежды потрясающая внешность и изрядно стройная фигура. Наряд звезды это только подчеркнуло.

Также у юной Мейхер отчетливые черты лица. У звезды красивые глаза и улыбка.

"Далекий 1998 год. Курсы по изучению английского языка", – подписала снимок знаменитость.

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