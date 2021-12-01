Надія Мейхер показала, який вигляд мала 23 роки тому

Зірка поділилася архівною світлиною.

Українська співачка та акторка Надія Мейхер вирішила пригадати свої юні роки.

Так, артистка показала, який вона вигляд мала 23 роки тому. Зірка в Instagram-stories поділилася архівною світлиною, яка була зроблена 1998 року.

На фото юна Надія зображена у шкільному класі. Так, виконавиця тоді відвідувала курси з вивчення англійської мови. Тому на світлині перед камерою вона позує разом зі своїми однокурсниками та вчителькою.

Надія Мейхер в юності / instagram.com/nadyameiher

До слова, зірка, яка й зараз має неперевершений вигляд, в юності була неймовірно гарною. Так, у Надії приголомшлива зовнішність та неабияк струнка фігура. Вбрання зірки це тільки підкреслило.

Також у юної Мейхер виразні риси обличчя. У зірки гарні очі та усмішка.

"Далекий 1998 рік. Курси з вивчення англійської мови", - підписала знімок знаменитість.

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