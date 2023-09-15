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Назар Грабар довел до слез видео с братом, снятым в день его гибели на фронте

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
404
Время на прочтение
2 мин
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Назар Грабар довел до слез видео с братом, снятым в день его гибели на фронте

Назар Грабар и Илья Грабар / Фото: instagram.com/mariaursta

Илья Грабар погиб на войне в конце 2022 года.

Модель-защитник, звезда клипа Лободы "Твои глаза" Назар Грабар поделился щемящим видео со своим братом Ильей Грабаром, погибшим на войне.

Как рассказал Назар, ребята из его подразделения нашли телефон его брата, в котором было видео, снятое за несколько часов до гибели защитника на фронте. В ролике Илья Грабар предстает улыбающимся, а его голова дымит:

Назар Грабар с братом Ильей Грабарем / © instagram.com/mariaursta
Назар Грабар с братом Ильей Грабарем / Фото: instagram.com/mariaursta

"Ребята из моего подразделения нашли телефон моего брата. Это тот самый день, тот самый бой… Только посмотрите на этого титана! Никакого сомнения на глазах! Я мечтаю иметь такую смелость, какую имел мой брат! Его улыбка придавала сил всем парням. Я люблю тебя, брат! Ты есть мой ангел-хранитель!" – подписал щемящие кадры с братом Назар Грабар.

Назар Грабар показал видео, снятое за несколько часов до гибели его брата на войне

Назар Грабар показал видео, снятое за несколько часов до гибели его брата на войне

Напомним, что с началом полномасштабной войны братья Назар и Илья Грабар вступили в ряды ВСУ и пошли защищать Украину. Зимой 2022 братья, служившие в одном подразделении, попали под обстрел. Назар получил ранение в грудь, его экстренно доставили в медучреждение. Впоследствии он узнал, что его брат Илья Грабар, который был командиром, погиб на войне. Раньше Назар делился, как узнал, что его брата не стало и как он ночь стоял на коленях и рыдал.

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Дата публикации
Просмотры
404
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