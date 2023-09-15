Назар Грабар довел до слез видео с братом, снятым в день его гибели на фронте

Модель-защитник, звезда клипа Лободы "Твои глаза" Назар Грабар поделился щемящим видео со своим братом Ильей Грабаром, погибшим на войне.

Как рассказал Назар, ребята из его подразделения нашли телефон его брата, в котором было видео, снятое за несколько часов до гибели защитника на фронте. В ролике Илья Грабар предстает улыбающимся, а его голова дымит:

Назар Грабар с братом Ильей Грабарем / Фото: instagram.com/mariaursta

"Ребята из моего подразделения нашли телефон моего брата. Это тот самый день, тот самый бой… Только посмотрите на этого титана! Никакого сомнения на глазах! Я мечтаю иметь такую смелость, какую имел мой брат! Его улыбка придавала сил всем парням. Я люблю тебя, брат! Ты есть мой ангел-хранитель!" – подписал щемящие кадры с братом Назар Грабар.

Назар Грабар показал видео, снятое за несколько часов до гибели его брата на войне

Напомним, что с началом полномасштабной войны братья Назар и Илья Грабар вступили в ряды ВСУ и пошли защищать Украину. Зимой 2022 братья, служившие в одном подразделении, попали под обстрел. Назар получил ранение в грудь, его экстренно доставили в медучреждение. Впоследствии он узнал, что его брат Илья Грабар, который был командиром, погиб на войне. Раньше Назар делился, как узнал, что его брата не стало и как он ночь стоял на коленях и рыдал.

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