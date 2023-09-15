Назар Грабар довів до сліз відео з братом, знятим у день його загибелі на фронті

Модель-захисник, зірка кліпу Лободи "Твои глаза" Назар Грабар поділився щемливим відео зі своїм братом Іллею Грабаром, який загинув на війні.

Як розповів Назар, хлопці з його підрозділу знайшли телефон його брата, у якому було відео, зняте за декілька годин до загибелі захисника на фронті. У ролику Ілля Грабар постає усміхненим, а його голова димить:

Назар Грабар з братом Іллею Грабарем / Фото: instagram.com/mariaursta

"Хлопці з мого підрозділу знайшли телефон мого брата. Це той самий день, той самий бій… Тільки подивіться на цього титана! Жодного сумніву очах! Я мрію мати таку сміливість, яку мав мій брат! Його усмішка придавала сил всім хлопцям. Я люблю тебе, брате! Ти є мій янгол-охоронець!" – підписав щемливі кадри з братом Назар Грабар.

Назар Грабар показав відео, зняте за декілька годин до загибелі його брата на війні

Нагадаємо, що з початком повномасштабної війни брати Назар та Ілля Грабар вступили до лав ЗСУ та пішли захищати Україну. Взимку 2022 року брати, які служили в одному підрозділі, потрапили під обстріл. Назар отримав поранення в груди, його екстрено доставили до медзакладу. Згодом він дізнався, що його брат Ілля Грабар, який був командиром, загинув на війні. Раніше Назар ділився, як дізнався, що його брата не стало і як він ніч стояв на колінах і ридав.

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