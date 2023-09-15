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Назар Грабар довів до сліз відео з братом, знятим у день його загибелі на фронті

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
249
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2 хв
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Назар Грабар довів до сліз відео з братом, знятим у день його загибелі на фронті

Назар Грабар та Ілля Грабар / Фото: instagram.com/mariaursta

Ілля Грабар загинув на війні наприкінці 2022 року.

Модель-захисник, зірка кліпу Лободи "Твои глаза" Назар Грабар поділився щемливим відео зі своїм братом Іллею Грабаром, який загинув на війні.

Як розповів Назар, хлопці з його підрозділу знайшли телефон його брата, у якому було відео, зняте за декілька годин до загибелі захисника на фронті. У ролику Ілля Грабар постає усміхненим, а його голова димить:

Назар Грабар з братом Іллею Грабарем / © instagram.com/mariaursta
Назар Грабар з братом Іллею Грабарем / Фото: instagram.com/mariaursta

"Хлопці з мого підрозділу знайшли телефон мого брата. Це той самий день, той самий бій… Тільки подивіться на цього титана! Жодного сумніву очах! Я мрію мати таку сміливість, яку мав мій брат! Його усмішка придавала сил всім хлопцям. Я люблю тебе, брате! Ти є мій янгол-охоронець!" – підписав щемливі кадри з братом Назар Грабар.

Назар Грабар показав відео, зняте за декілька годин до загибелі його брата на війні

Назар Грабар показав відео, зняте за декілька годин до загибелі його брата на війні

Нагадаємо, що з початком повномасштабної війни брати Назар та Ілля Грабар вступили до лав ЗСУ та пішли захищати Україну. Взимку 2022 року брати, які служили в одному підрозділі, потрапили під обстріл. Назар отримав поранення в груди, його екстрено доставили до медзакладу. Згодом він дізнався, що його брат Ілля Грабар, який був командиром, загинув на війні. Раніше Назар ділився, як дізнався, що його брата не стало і як він ніч стояв на колінах і ридав.

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Дата публікації
Перегляди
249
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