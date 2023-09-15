"Эта эра закончилась": Подоляк о доминировании РФ в Черном море

После того, как РФ разорвала зерновое соглашение, Украина показала, что оно не позволит России доминировать.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что у России больше нет никакого доминирования в акватории Черного моря.

Об этом он сказал в интервью 24 каналу.

По его словам, эта "эра закончилась".

"Если бы у нас увеличилось, а оно будет увеличиваться, количество беспилотной аппаратуры, морских дронов, то Россия сможет активно работать своим Черноморским флотом в акватории исключительно Новороссийского гарнизона, где-то там в бухте Новороссийска", — говорит Подоляк.

Он продолжает, что после того, как РФ разорвала зерновое соглашение, Украина показала, что оно не позволит России доминировать.

"И у нас есть соответствующие инструменты, которые шокируют не только Россию, потому что при увеличении количества они по сути обнуляют транзитные возможности для России", — отмечает советник ОП.

РФ на сегодняшний день использует единый формат оружия, которое, к сожалению, эффективно в какой-то степени, но у нас его нет.

"Это ракеты с дальности 1000 — 3000 километров, те же "Калибры". Россия сегодня, проигрывая войну в акватории Черного моря, наносит издалека удары по зерновой, портовой инфраструктуре Украины", — добавил Подоляк.

Что известно об атаке в Севастополе

Во время атаки по судостроительному заводу в Севастополе российский корабль "Минск" был функционально разрушен, а подлодка "Ростов-на-Дону" получила катастрофические повреждения.

Тем временем россияне пытаются занять максимально разветвленную систему расположения в акватории Черного моря , чтобы получить место для маневров.

В Сети показали, как украинские надводные морские дроны могут поражать вражеские корабли и опоры Крымского моста.

Напомним, ранее Подоляк заявил, что Европарламент признал самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко на уровне с российским диктатром Владимиром Путиным причастными к войне против Украины.

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