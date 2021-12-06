Невероятно похудевшая Alyosha похвасталась стройными ножками

Мама троих детей выглядит невероятно.

Жена солиста группы "Антитела" Тараса Тополи, певица Alyosha порадовала поклонников своими новыми соблазнительными кадрами.

На странице в Instagram исполнительница поделилась несколькими снимками, сделанными в спортивном зале. Артистка сидит на кресле болельщика. На Alyosha мини-платье молочного цвета, которое она дополнила туфлями-лодочками и телесными колготами.

instagram.com/alyoshasinger

"Вы давно болели за свои любимые команды с трибун стадионов? Я… да… После таких болений срывается голос, сердце вырывается из груди и эмоции нельзя унять еще неделю. Для меня это опасно. Пока что буду болеть за деток из Академии Современного Образования. Чтобы вся энергия достигла слушателей и зрителей на концерте "Карнавальная феерия" 9 декабря во Дворце "Украина". Там и увидимся", — анонсировала Alyosha грядущее выступление.

instagram.com/alyoshasinger

Отметим, что наряд артистки идеально подчеркнул ее стройную фигуру. В свою очередь, подписчики знаменитости были приятно ошеломлены тем, как выглядит мама троих детей: "какой красивый образ", "какие ножки", "вы прекрасна", "вы так хороша. Мама троих деток. Прибавляете стимул своим видом".

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