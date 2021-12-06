Неймовірно схудла Alyosha похизувалася стрункими ніжками

Мама трьох дітей має неймовірний вигляд.

Дружина соліста гурту "Антитіла" Тараса Тополі, співачка Alyosha потішила прихильників своїми новими звабливими кадрами.

На сторінці в Instagram виконавиця поділилася декількома знімками, зробленими у спортивній залі. Артистка сидить на кріслі вболівальника. На Alyosha мінісукня молочного кольору, яку вона доповнила туфлями-човниками та тілесними колготами.

instagram.com/alyoshasinger

"Ви давно вболівали за свої улюблені команди з трибун стадіонів? Я… так… Після таких вболівань зривається голос, серце шаленіє і емоції не можна вгамувати ще тиждень. Для мене це небезпечно. Наразі вболіватиму за діток з Академії Сучасної Освіти. Щоб уся енергія досягнула слухачів і глядачів на концерті "Карнавальна феєрія" 9-го грудня у Палаці "Україна". Там і побачимось", - анонсувала Alyosha прийдешній виступ.

instagram.com/alyoshasinger

Зазначимо, що вбрання артистки ідеально підкреслило її струнку фігуру. Своєю чергою, підписники знаменитості були приємно приголомшені тим, який вигляд має мама трьох дітей: "який гарний образ", "які ніжки", "ви прекрасна", "ви така гарна. Мама трьох діток. Додаєте стимул своїм виглядом".

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