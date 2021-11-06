Официально: лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк разводится с женой

Артист был в браке с Анной Копыловой 11 лет.

Фронтмен украинской группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк официально разводится с женой Анной Копыловой.

Пара состояла в браке 11 лет. Так, 5 ноября в Шевченковском суде Киева было запланировано слушание о расторжении брака музыканта и режиссера, арт-директора издательства. Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

скриншот с видео

Анна – дочь бывшего главы НАК "Нафтогаз Украины". И якобы именно она была инициатором развода. С Андрем Хлывнюком они поженились в 2010-м и за это время родили двоих детей – сына и дочь.

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Заметим, что впервые о разрыве отношений супругов стало известно еще в феврале в прошлом году. Тогда телеведущая ТСН Соломия Витвицкая пыталась узнать это у самого Хлывнюка. И вот его ответ, который она опубликовала в своем Телеграмм-канале: "Да это, блин, не ваше дело! Как бы так сделать, чтобы не послать вас? Это похоже на ответ, или не очень? Идите в жопу".

Завел ли певец новые отношения – неизвестно. Но то, что они были, накануне подтвердила украинская топ-модель Наталья Гоций, которая недавно снялась в клипе группы "Бумбокс".

"Уже не романтические отношения, но мы в отличных, прекрасных отношениях двух взрослых людей, которых связывали романтические отношения", – прокомментировала модель.

На заседание суда Андрей Хлывнюк и Анна Копылова не приехали – передали соответствующие документы в суд, чтобы дело было рассмотрено без них.

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