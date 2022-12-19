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Перед концертом MELOVIN в Киеве "титушки" устроили митинг против ЛГБТ

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
76
Время на прочтение
1 мин
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Перед концертом MELOVIN в Киеве "титушки" устроили митинг против ЛГБТ

MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

Певец пока не комментировал ситуацию.

Перед концертом певца MELOVIN в Киеве группа "титушек" устроила митинг против ЛГБТ-сообщества.

18 декабря в столице исполнитель проводил концерт, чтобы собрать средства для ВСУ. Перед началом шоу в толпе фанатов появились протестующие в масках на лице с плакатами с лозунгами против сексменьшинств. Видео с концерта распространилось в Сети.

"ЛГБТ – уничтожение семьи", – было написано на плакатах.

Поклонники артиста пытались спорить с "титушками" прямо на входе в клуб, а также выразили свою поддержку MELOVIN в Сети.

  • Это некстати в наше время делать такие провокационные мероприятия!
  • Я шокирована...
  • Ну что за средневековье?

Отметим, что пока сам MELOVIN никак не комментировал ситуацию.

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Дата публикации
Просмотры
76
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