Перед концертом MELOVIN в Киеве "титушки" устроили митинг против ЛГБТ

Певец пока не комментировал ситуацию.
Перед концертом певца MELOVIN в Киеве группа "титушек" устроила митинг против ЛГБТ-сообщества.
18 декабря в столице исполнитель проводил концерт, чтобы собрать средства для ВСУ. Перед началом шоу в толпе фанатов появились протестующие в масках на лице с плакатами с лозунгами против сексменьшинств. Видео с концерта распространилось в Сети.
"ЛГБТ – уничтожение семьи", – было написано на плакатах.
Поклонники артиста пытались спорить с "титушками" прямо на входе в клуб, а также выразили свою поддержку MELOVIN в Сети.
- Это некстати в наше время делать такие провокационные мероприятия!
- Я шокирована...
- Ну что за средневековье?
Отметим, что пока сам MELOVIN никак не комментировал ситуацию.
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