Песни Макса Барских стали доступны в РФ: певец объяснил, почему это случилось

Еще в начале полномасштабного вторжения певец Макс Барских запретил использовать его песни на территории России.

Впрочем, недавно его песни снова стали доступны для прослушивания в стране-агрессоре.

Как объяснил Макс, он к этому не причастен. Русские просто украли его песни и опубликовали на площадке для прослушиваний песен без его согласия. Впрочем, его команда работает над тем, чтобы их удалили.

"Я думаю, весь мир уже увидел, что Россией правят преступность, безнаказанность, беззаконие, ложь и пропаганда. Таким образом и мои песни появились на площадках этой страны. Ничего страшного, моя команда делает все, чтобы их оттуда удалить. Поэтому наслаждайтесь, пока у вас есть такая возможность. Помните, что ваши кровавые рубли мне не нужны", – заявил Макс Барских.

Вместе с тем, исполнитель посоветовал представителям российского шоу-бизнеса свой голос для того, чтобы остановить режим правления кремлевского диктатора.

"А представители шоу-бизнеса вместо того, чтобы использовать свой голос и спасать свою страну от власти, перевоплощаются в сливной бак и сливают свою родину глубоко на дно за эти же кровавые рубли", — добавил Барских.

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