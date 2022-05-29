Младший сын Грега Чапкиса попал в жуткую аварию: мальчик врезался в автомобиль своего дедушки

Жена сына легендарного Григория Чапкиса – хореографа Грега Чапкиса – Эмбер рассказала жуткую историю об их младшем сыне Максе.

Мальчик попал в аварию – врезался на велосипеде в автомобиль своего дедушки. Об этом танцовщица рассказала на своей странице в Instagram.

Эмбер также поделилась подробностями инцидента. Так, 15 мая Макс играл со своим дедушкой (папой Эмбер) во дворе дома. Когда мужчине пора было ехать на работу, мальчик решил пойти в гости к своим друзьям, проживающим неподалеку. Он взял велосипед. Как отметила мама мальчика, он впервые сел за руль байка без шлема. По дороге Макс решил перегнать на велосипеде дедушку и врезался в его авто. Дедушка сдал назад и переехал велосипед. Мужчина испугался, что наехал на внука.

"Папа прибежал домой к моей маме и сказал: "Филис, кажется я переехал Максима. Но он не знал, что это был байк", – отметила жена Грега.

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К счастью, соседка-нейрохирург в то время была во дворе. Женщина сразу же прибежала к мальчику. Также на место аварии пришла еще одна соседка-медсестра. Максу вызвали "скорую". В больнице ему сделали рентгены и МРТ. Сама же Эмбер находилась в то время в Лос-Анджелесе. Об аварии ей сообщили в 11 часов и уже через 50 минут хореограф летела к сыну.

"Я прилетела сразу после операции. Я была с ним, когда он проснулся. Максим не сломал ни одной кости. Все анализы и снимки были в норме. У него была глубокая рана на голове. Рана была настолько ужасной, что был виден череп. Да, череп. Максиму наложили 20 швов на лбу и 7 скобок на затылке", – рассказала Эмбер.

Жена Чапкиса добавила, что их сын настоящий суперзвезда. Мальчик мужественно держался и пил все лекарства. Через 10 дней Макс уже вернулся в школу, а на 11-й – играл в бейсбол.

Напомним, супруга Романа Сасанчина сообщила о проблемах со здоровьем у их 5-месячной дочери. Девочке нужна операция.

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