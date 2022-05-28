Жена Романа Сасанчина сообщила о проблемах со здоровьем у их 5-месячной дочери

Жена победителя "Голосу діти" и "Голосу країни" Романа Сасанчина Иванна рассказала, что их пятимесячной дочери Элизабет предстоит сделать операцию.

На своей странице в Instagram Иванна рассказала, что у девочки всю ночь была температура, поэтому утром они отправились в государственную больницу. Там им прописали лечение от горла. Как выяснилось, причина температуры Элизабет вовсе не в горле:

"Но я услышала странный запах из ее ушка и мы поехали к частному врачу и врач говорит, что это воспаление ушка и оно произошло от соплей", — объяснила Иванна.

Фото: instagram.com/annavi_i

Девушка отметила, что они были у нескольких хирургов, и у маленькой Элизабет, как выяснилось, гемангиома. Иванна и Роман приняли решение сделать дочери операцию:

Фото: instagram.com/annavi_i

"Были мы у нескольких хирургов с гемангиомой и нам сказали, что лучше ее удалять, потому что она интенсивно растет и рост не останавливается. Прописывали нам в Польше капельки, они бы должны были остановить рост и она должна была бы светлеть, но ничего не останавливает, она все ровно растет. Хотя мы ими уже пользуемся месяц и результата вообще никакого нет. Поэтому мы решили, что удалим ее все же лазером", — рассказала жена Романа Сасанчина.

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