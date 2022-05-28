Оля Полякова призналась, куда накануне войны потратила все деньги

Украинская певица Оля Полякова ответила на упреки, что мол, вот до начала войны она зарабатывала безумные деньги, а теперь ей не за что жить.

В новом выпуске программы "Взрослые девочки", которую Оля Полякова ведет вместе с Машей Ефросининой, исполнительница поделилась, что, несмотря на то, что она пахала как лошадь, финансовой подушки у нее не было.

"Понятно, что у нас нет никаких помощников, у нас нет никаких водителей… Возможно, это сейчас, знаешь, говорить о том, что многие так жили, но мы так не жили. Мы много зарабатывали и создавали рабочие места. Много работали", – вспомнила жизнь до войны Полякова.

Также она не стала скрывать, куда делись все заработанные деньги:

"Многие мне говорят: "А где же все эти деньги, которые вы зарабатывали?". А ты знаешь, я же не сделала никакой кубышки. У меня же было строительство. Я только-только поставила новые окна, представляете, да? Что такое сейчас в Киеве, который бомбят, поставить за сумасшедшие деньги новые окна. И я говорю своей домработнице: "Танюша, придите пожалуйста, заклейте изолентой". Она мне говорит: "Оля, вы представляете объем этого окна? Как вот эту витрину за безумные бабки заклеить?". Конечно, это все невозможно. Вкладывала в шоу, вложила в кино. Друзья, я же фильм сняла. Мы только-только с Олегом Винником записали дуэт и сняли невероятно дорогой-крутой клип на песню. "Длинные ноги", которая должна была выйти 8 Марта. И, конечно, она не вышла 8 марта, и вряд ли выйдет вообще", — рассказала Полякова о расходах накануне войны.

Окна в доме Оли Поляковой / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Окна в доме Оли Поляковой / Фото: instagram.com/polyakovamusic

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