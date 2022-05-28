Оля Полякова зізналася, куди напередодні війни витратила всі гроші

Українська співачка Оля Полякова відповіла на закиди, що мовляв, от до початку війни вона заробляла шалені гроші, а тепер не має за що жити.

У новому випуску програми "Взрослые девочки", яку Оля Полякова веде разом з Машею Єфросиніною, виконавиця поділилася, що попри те, що вона працювала як кінь, фінансової подушки у неї не було.

"Зрозуміло, що в нас нема жодних помічників, у нас нема жодних водіїв… Можливо, це зараз, знаєш, говорити про те, що багато людей так жило, але ми так не жили. Ми багато заробляли і створювали робочі місця. Багато працювали", - пригадала життя до війни Полякова.

Також вона не стала приховувати, куди поділися всі її зароблені гроші:

"Багато хто мені говорить: "А де ж всі ці гроші, які ви заробляли?". А ти знаєш, я ж не зробила жодної скарбнички. У мене ж було будівництво. Я тільки-но поставила нові вікна, уявляєте, так? Що таке зараз в Києві, який бомблять, поставити за шалені гроші нові вікна. І я кажу своїй хатній робітниці: "Тетянко, прийдіть будь ласка, заклейте ізолентою". Вона мені каже: "Олю, ви уявляєте об'єм цього вікна. Як ось цю вітрину за шалені бабки заклеїти?". Звісно, це все неможливо. Вкладала в шоу, вклала в кіно. Друзі, я ж фільм зняла. Ми тільки-но з Олегом Винником записали дует і зняли неймовірно дорогий-крутий кліп на пісню "Длинные ноги", яка мала вийти 8 Березня. І, звичайно, вона не вийшла 8 березня, і навряд чи вийде взагалі", - розповіла Полякова про витрати напередодні війни.

Вікна у будинку Олі Полякової / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Вікна у будинку Олі Полякової / Фото: instagram.com/polyakovamusic

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