ЗСУ ліквідували 30 тисяч російських окупантів - Генштаб

Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення Росії, в Україні сягнули вже близько 30 тисяч осіб.

Станом на 28 травня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять близько 30 тисяч осіб. Дані уточнюються.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Найбільші втрати противника протягом минулої доби спостерігалися на Авдіївському та Криворізькому напрямку.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 по 28.05 орієнтовно склали:

особового складу – близько 30000 (+250) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1330 (+8) од;

бойових броньованих машин ‒ 3258 (+12) од;

артилерійських систем – 628 (+5) од;

РСЗВ – 203 (+2) од;

засоби ППО – 93 (+0) од;

літаків – 207 (+1) од;

гелікоптерів – 174 (+4) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 503 (+0);

крилаті ракети –116 (+1);

кораблі /катери – 13 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2226 (+0) од;

спеціальна техніка – 48 (+0).

Нагадаємо, на Херсонщині чоловік вкрав з-під носа в окупантів "Урал" та віддав його ЗСУ.

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