ВСУ ликвидировали 30 тысяч российских оккупантов – Генштаб

Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения России, в Украине достигли уже около 30 тысяч человек.

По состоянию на 28 мая общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составляют около 30 тысяч человек. Данные уточняются.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Авдеевском и Криворожском направлении.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 28.05 ориентировочно составили:

личного состава – около 30000 (+250) человек ликвидировано;

танков ‒ 1330 (+8) ед;

боевых бронированных машин – 3258 (+12) ед;

артиллерийских систем – 628 (+5) ед;

РСЗО – 203 (+2) ед;

средства ПВО – 93 (+0) ед;

самолетов – 207 (+1) ед;

вертолетов – 174 (+4) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 503 (+0);

крылатые ракеты –116 (+1);

корабли/катера – 13 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 2226 (+0) ед;

специальная техника – 48(+0).

Напомним, в Херсонской области мужчина украл из-под носа у оккупантов "Урал" и отдал его ВСУ.

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